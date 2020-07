Cengiz Under è a un passo dall'addio. Il turco interessa a Everton, Eintracht Francoforte e Borussia Dortmund. C’è anche un discorso aperto con il Napoli, con cui però bisognerà riallacciare i fili dopo il cortocircuito legato alle vicende di Napoli-Roma (con l’esposto del club partenopeo nei confronti di quello giallorosso per il presunto mancato rispetto delle regole previste per il Covid-19).