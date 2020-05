Jordan Veretout è stato il giocatore di movimento più impiegato da Fonseca. Sul francese ​c’è di nuovo il Napoli che già l'anno scorso provò a portarlo in Campania. “All’epoca però non c’era il tempo per intavolare una trattativa, ma non escludo che Jordan possa approdare a Napoli la prossima estate”, ha detto di recente Mario Giuffredi, l’agente del calciatore. E allora il discorso è sicuramente aperto, anche se poi la scelta finale toccherà proprio a Jordan.