Se in difesa svetta Smalling e in attacco stupisce Pedro al centro chi comanda è Jordan Veretout. L’intoccabile dei Friedkin che hanno rifiutato quasi 35 milioni dal Napoli. Secondo Leggo Gattuso in estate ha fatto di tutto per prenderlo e dargli il posto che era stato di Allan, ma dalla capitale è arrivato il doppio no. Quello del francese e quello della Roma che sul 28enne della Loira vuole edificare un nuovo stile. Non più quello delle plusvalenze a tutti i costi (tranne quelle necessarie), ma quello della continuità. Così per Veretout è in arrivo pure il premio fedeltà: un rinnovo con adeguamento dell’attuale contratto che passerebbe da 2 milioni a 2,5 fino al 2025 mentre quello di Dzeko dovrebbe essere spalmato fino al 2023.