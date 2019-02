L’uomo del momento è sicuramente lui: Nicolò Zaniolo, nuovo talento della Roma classe 1999. Le sue prestazioni non sono passate inosservate non solo agli addetti ai lavori ma anche agli sponsor: secondo quanto riporta gazzetta.it, il giovane centrocampista sta iniziando a essere corteggiato da grandi multinazionali che lo vogliono come testimonial. Il suo sponsor tecnico vuole puntare su di lui in vista degli Europei del 2020, una nota azienda di telefonia sta pensando a lui come testimonial e così un paio di marchi di generi alimentari. Per adesso Nicolò e il suo agente stanno valutando tutte le offerte, poi, quando definiranno il rinnovo con la Roma, si occuperanno anche di diritti d’immagine e sponsor personali.