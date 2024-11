Getty Images

Roma: perchè contro l'Hellas Verona non gioca Dybala

46 minuti fa



Niente Hellas Verona dal 1' per Paulo Dybala. L'attaccante argentino andrà in panchina, non è nell'undici titolare di Juric, che ha scelto Pellegrini e Soulé dietro a Dovbyk, recuperato dall'influenza. L'ex allenatore del Torino, che oggi sfida il suo passato, ha parlato così a Dazn della Joya, poco prima del calcio d'inizio: "Con Dybala serve una gestione intelligente. Abbiamo fiducia in Soulé".