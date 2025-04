Roma, perché Dybala è in panchina nel derby con la Lazio

Lache si appresta a giocare la partita più importante dell'anno ovvero ilvalido per la 32esima giornata di Serie A e con entrambe le squadre in piena lotta per un posto Champions, avrà in panchina anche. Una novità importantissima dato che l'attaccante argentino si è operato a Londra qualche settimana fa per sanare la lesione al tendine della coscia sinistra.La sua stagione è infatti da considerarsi già conclusa e, con l'intervento a cui si è sottoposto, il recupero è previsto soltanto all'inizio della prossima stagione. Di conseguenza la Joya sarà sì in panchina, ma

La risposta è semplice:di squadra e per questo ha chiesto di essere convocato ed inserito in distinta per poter vivere l'emozione del derby da vicino, in campo e insieme al resto della squadra.e, rimanendo in tuta d'ordinanza, andrà in panchina.