Roma, perché Soulé è stato ammonito dopo l'esultanza contro il Parma

Gran gol di Matias Soulé che, al 33' ha sbloccato Parma-Roma con una punizione perfetta dal limite dell'area di sinistro. Secono gol in campionato per l'argentino che, però, dopo la rete è stato ammonito dall'arbitro Chiffi su segnalazione dell'assistente che ha descritto al direttore di gara l'esultanza del giocatore come provocatoria verso i tifosi del Parma.

PARMA-ROMA, LA MOVIOLA

Soulé aveva dedicato il gol a Milagros, la sua compagna, mimando una "M" con le dita e mandando un bacio. Tutto questo, però, ha indotto l'assistente a ritenere il gesto provocatorio verso i tifosi gialloblù, portando Chiffi a estrarre il giallo.