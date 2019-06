L'imminente arrivo di Gianluigi Buffon rischia di riscrivere il futuro di Mattia Perin. L'ex Genoa potrebbe lasciare la Juventus nel corso di questa sessione estiva. Tra le possibili destinazioni ci sarebbe anche la Roma che aveva sondato il terreno per il portiere di Latina per rimpiazzare il deludente Robin Olsen. Tuttavia, secondo quanto riportato da Marca, attualmente i giallorossi avrebbero cambiato idea, virando con decisione su Pau Lopez, numero uno del Betis Siviglia. Se l'operazione dovesse andare in porto si chiuderebbe una pista sulla carta molto interessante per Perin. Restano vive le ipotesi Milan e Siviglia. Per la Juventus, invece, sarebbe una pedina in meno da mettere sul tavolo della trattativa per Nicolò Zaniolo.