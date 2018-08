La Roma è scesa in campo al Bernardini questa mattina per preparare la sfida con il Milan, in programma domani sera a San Siro. Per la rifinitura Di Francesco non può contare su Florenzi, Mirante e Perotti, che lavorano a parte e che saranno quasi certamente (il terzino sicuramente) out domani. Di Francesco ragiona sui dubbi di formazione e mette appunto il 4-2-3-1 scelto per sfidare la squadra di Gattuso.