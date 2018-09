Da eroe della provvidenza a esubero desaparecido. Strano il destino di Perotti che meno di un anno fa ha firmato il contratto da 3 milioni a stagione e ora si ritrova nelle retrovie. L'argentino fu anche inserito in una trattativa col Milan che poteva portare Suso alla Roma. Secondo il Corriere della Sera a gennaio, però, potrebbe ripresentarsi l’occasione per una cessione: fino ad allora Perotti dovrà riconvincere tutti della sua importanza. Difficile. Alla finestra restano Villarreal e Valencia, ma pure un ritorno in Argentina non è escluso.