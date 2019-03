Diego Perotti, esterno offensivo della Roma, parla a Sky Sport in vista della sfida contro il Napoli: "Sarà una partita tosta, sono una grande squadra. Loro giocano bene insieme e si conoscono da tanto tempo. Per noi diventa fondamentale, soprattutto dopo la sconfitta con la Spal, per il quarto posto. Sarà una battaglia e daremo tutto per portare a casa la vittoria".



SULLA CORSA CHAMPIONS - "Il quarto posto è possibile perché siamo a 4 punti, ci sono poi degli scontri diretti come Inter-Lazio dove si perderanno punti. Noi dobbiamo pensare solamente a noi e vedere come finiscono gli altri risultati, prima dobbiamo pensare a noi stessi, pensare al nostro calcio. Dobbiamo essere consapevoli che non ci sarà margine di errore, i punti persi non si potranno recuperare. Dobbiamo essere più squadra, tutti dobbiamo andare dalla stessa parte".