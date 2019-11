Il mercato di gennaio si avvicina e Petrachi inizia a lavorare per sistemare la rosa di Fonseca. Il problema principale è rappresentato da Florenzi, del quale Fonseca ha cercato di smontarne il caso senza riuscirci: nelle ultime sei non ha praticamente mai giocato e a Natale farà il punto della situazione con il suo agente Alessandro Lucci. Ma non solo lui: come riporta “Il Tempo” Petrachi cercherà una soluzione per Juan Jesus e Perotti, soprattutto per liberarsi dei loro ingaggi pesanti. Se si liberasse spazio salariale e se Florenzi dovesse partire, il direttore sportivo giallorosso potrebbe prendere un mediano, ruolo nel quale la Roma è più scoperta, e un terzino