La Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria il giorno dopo la sconfitta col Real Madrid che non ha comunque impedito il passaggio agli ottavi di Champions. Lavoro di scarico per chi ha giocato, seduta individuale in palestra per De Rossi e Perotti; lavoro personalizzato anche per Pastore, che però si è mosso sul campo. Il Flaco e l'altro argentino stanno provando ad accelerare per tornare a disposizione per la partita contro l'Inter di domenica sera. Terapie per Pellegrini ed El Shaarawy, sicuramente out contro i nerazzurri.