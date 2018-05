Niente da fare per Diego Perotti. Nonostante il nome dell’attaccante della Roma fosse presente nella lista dei 35 pre-convocati di Jorge Sampaoli, il numero 8 giallorosso non è rientrato nella lista dei 23 dell’Argentina che saranno a disposizione del c.t. per la prossima Coppa del Mondo. Buone notizie invece per un altro calciatore romanista: Federico Fazio sarà regolarmente in Russia per giocarsi il Mondiale.