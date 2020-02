Diego Perotti, centrocampista argentino della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dei giallorossi sul Gent per 1-0 in Europa League: “Oggi era importante vincere, dovevamo scrollarci di dosso questo periodo”.



POCHI TIRI – “Abbiamo tirato in porta solo tre volte, dobbiamo migliorare. Siamo arrivati al gol con una buona giocata, ma dobbiamo finalizzare meglio anche se oggi c’è stata anche un po’ di sfortuna. Quella di oggi è una vittoria fondamentale, ora testa al Lecce”.



SULLE SCONFITTE – “Abbiamo perso sei delle ultime otto partite, ma se avessi una risposta in merito ve la darei. Lavoriamo tutti i giorni per migliorare, dobbiamo fare sempre di più. Oggi abbiamo sofferto, ma l’unica soluzione che conosco è il lavoro e dobbiamo farlo”.