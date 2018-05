Due partite al termine del campionato, 180 minuti carichi di attesa e di dubbi per Diego Perotti: presente e futuro, quanti rebus da risolvere per il fantasista argentino della Roma. A partire dal Mondiale, sogno di ogni calciatore, che dopo un'annata super e gol pesanti con i giallorossi sembrava a un passo e che ora, invece, si è notevolmente complicato: complici gli infortuni che lo hanno tormentato (problema muscolare e distorsione alla caviglia), Perotti non ha potuto mettersi in mostra sul campo, collezionando solo due apparizioni fugaci contro il Liverpool all'andata (prestazione positiva condita da una rete) e contro la Spal. Un guaio se si considera la folta concorrenza da battere per strappare una chiamata da Sampaoli: il ct dell'Albiceleste recentemente ha fatto visita a Trigoria per confermare che Perotti e Fazio saranno considerati nella lista dei pre-convocati (che sarà resa nota il prossimo 14 maggio), ma se il difensore centrale è pressoché certo di staccare un biglietto per Russia 2018, le quotazioni del fantasista sono crollate e ora la chiamata sembra più lontana.



TENTAZIONE SIVIGLIA - Pensieri mondiali, ma nella testa di Perotti cominciano a fare capolino anche le riflessioni sul futuro, che potrebbe non essere più a tinte giallorosse: non è un segreto che Monchi sia attivamente alla ricerca di nuovi esterni per la Roma, con nomi di primo piano sulla lista (Talisca, Chiesa, Verdi) e questo porterà inevitabilmente a delle cessioni. Proprio Perotti ed El Shaarawy sono i principali indiziati per l'addio a fine stagione e per El Monito può profilarsi un ritorno al passato: sulle sue tracce c'è forte il Siviglia, tentato dalla possibilità di regalarsi un altro ex (Perotti ha già vestito la casacca degli andalusi dal 2008 al 2014, oltre ai due anni nel Siviglia B) dopo i rientri di Jesus Navas e Banega. Scenario da non escludere, ma bisogna fare i conti con la Roma e con l'ex ds Monchi perché se Perotti non è incedibile, non è neanche in saldo: forti di un contratto fino al 2021, i giallorossi prenderanno in considerazioni offerte importanti, non inferiori ai 20 milioni di euro. L'opzione Siviglia però c'è ed è reale, per Perotti il prosieguo di carriera può diventare un cammino a ritroso: attenzione allora che in futuro non possa esserci spazio anche per un ritorno in patria e al Boca Juniors, laddove un infortunio gli impedì di realizzarsi. Il sogno d'altronde è quello ed è dichiarato: "Non voglio dire bugie, ho firmato un contratto con la Roma fino al 2021 ma dopo mi piacerebbe tornare in Argentina perché ho voglia di prendermi la mia rivincita al Boca". Ma per gli Xeneizes è ancora presto: dall'Italia all'Argentina, Perotti può fare un nuovo scalo in Spagna.



@Albri_Fede90