Seduta di allenamento mattutina per la Roma, in vista del match di lunedì sera contro l'Atalanta. Dopo una prima parte in sala video e un'altra in palestra, il programma di oggi ha previsto: riscaldamento, torello, una parte dedicata alla tattica (con una situazione 11 contro zero per provare le situazioni offensive) e una partitella nel finale. Diego Perotti ha sostenuto ancora un lavoro individuale, mentre è tornato in gruppo Luca Pellegrini.