La Roma continua la preparazione in vista dell’esordio in casa contro l’Atalanta, in programma lunedì prossimo. Ieri Di Francesco ha ritrovato Nzonzi in gruppo. Il francese punta alla prima convocazione, mentre è quasi da escludere la presenza di Perotti, alle prese con il problema alla caviglia. Il tecnico oggi ha diviso la squadra per reparti, ma l'argentino ha lavorato ancora a parte.