La Roma torna al lavoro senza i 11 nazionali sparsi per il mondo. Questa mattina il tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco ha richiamato i suoi ragazzi a Trigoria per continuare la preparare la prossima sfida di campionato contro l’Udinese, in programma sabato 24 novembre a Udine (ore 15). Da monitorare le condizioni di Daniele De Rossi, Luca Pellegrini fermi ai box per infortunio. Pastore a Barcellona per un consulto medico.