Ufficialmente è out per un problema alla caviglia, ma a essere in disordine è pure l'umore di Diego Perotti che in estate ha deciso di non accettare la cessione. Il suo futuro sembra comunque lontano da Roma visto che i soldi incassati per Strootman dovrebbero essere reinvestiti per un esterno come Bailey. Già a gennaio l'argentino potrebbe fare le valigie. Lo hanno cercato in Spagna (Villarreal e Valencia), ma anche in Serie A c'è qualche estimatore.