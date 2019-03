Diego Perotti potrebbe tornare al Boca Juniors se starà bene fisicamente. Questo, almeno, è quanto ha dichiarato suo padre Hugo qualche giorno fa a Radio Punto Boca. Come osserva però oggi Il Messaggero, i 2,7 milioni di euro netti che attualmente El Monito percepisce alla Roma sono fuori portata per il club argentino. Si parla da tempo anche di un'ipotesi Torino, ma per ora non pare ci sia nulla di concreto.