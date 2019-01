La Roma e Diego Perotti, dopo il nuovo infortunio muscolare di una stagione travagliata, tentano la strada spagnola. Come Javier Pastore nei mesi scorsi, l’argentino è volato a Barcellona nella clinica Corachan per tentare di guarire non solo prima possibile, ma anche in modo definitivo.

La terapia di Perotti sarà a titolo conservativo e prevede un trattamento che riesce a mettere a posto il muscolo nell’80% dei casi. Come accaduto nel caso di Pastore.