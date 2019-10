Gianluca Petrachi, ds della Roma, ha parlato a Radio Rai al termine della partita pareggiata dai giallorossi con il Cagliari: "Noi siamo molto amareggiati come Roma perché non è la prima settimana che siamo penalizzati. Essere persone educate non significa essere degli stupidi perché nelle ultime partite abbiamo subito dei torti: a Bologna non è stato concesso un rigore, a Lecce uguale. Poi sono gare che abbiamo vinto ma quello che è successo nelle ultime settimane è clamoroso. Oggi c’è stato un arbitraggio ostile e ci sono state sviste clamorose. Credo che annullare un gol del genere al 90’ è la rovina, fra virgolette, del calcio. Kalinic ha rubato il tempo ai due centrali e c’è stata una spinta lieve poi il portiere è andato in contro al giocatore ma il portiere è rimasto in piedi. Parlo a nome della Roma: siamo amareggiata perchè c’è stato un arbitraggio che non è stato degno".



CONTESTATE L'ARBITRO? - "E' stato costantemente arrogante e presuntuoso e ha gestito la partita a suo piacimento. Il calcio è un gioco maschio sennò facciamo danza classica".



KALINIC HA SPINTO? - "Non sono d'accordo con questa affermazione. Il calcio è opinabile. Io dico che era un gol regolarissimo perché Pisacane rimane in piedi e poi Olsen va addosso al giocatore. Poi se vado a rivedere il gol di Cagliari nasce da un fallo inesistente dal limite dell'area".



SULL'ULTIMO GOL - "Ho giocato in Inghilterra. Dico che il calcio italiano è rallentato da tanto fischietto scriteriato perché noi lo rallentiamo. Ci soon falli stupidi che vengono sanzionato. Quella è una spinta inutile perché Kalinic ha rubato il tempo".