Audizione in Procura Federale per Gianluca Petrachi. Alle 16 il ds romanista è arrivato in Procura per essere ascoltato in merito al caso Dzeko. In particolar modo per le dichiarazioni pronunciate nella conferenza stampa di presentazione di Mkhitaryan – in cui si riferiva a una trattativa con l’Inter cominciata a maggio, quando era ancora sotto contratto con il Torino (da cui si è liberato soltanto il 25 giugno). Successivamente il ds ha parlato di un semplice lapsus, ma la Procura Federale ha comunque scelto di aprire un’inchiesta. Dopo quasi due ore Petrachi ha lasciato la Procura e ora rischia una squalifica.