È stata fissata per lunedì 21 ottobre l'audizione di Gianluca Petrachi presso la procura federale per l'inchiesta aperta dopo le sue dichiarazioni sulla trattativa per Dzeko con l'Inter. Il ds rischia una squalifica di qualche mese per non aver rispettato il regolamento che vieta ai direttori sportivi di lavorare con per club mentre sono ancora sotto contratto con un altro. La deposizione resa dai dirigenti del Torino sembra sia stata molto pesante. Petrachi potrebbe scegliere la via del patteggiamento. Lo riporta il Corriere dello Sport.