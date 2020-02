Petrachi non ha la certezza di essere confermato dalla Roma, ma sta già lavorando per il prossimo mercato estivo. Come si legge sul Corriere dello Sport, il ds giallorosso ha incontrato il padre di Ryan Gravenberch, giovane talento dell'Ajax. Il centrocampista centrale classe 2002 è assistito da Raiola e piace ai migliori club europei. L’ex allenatore allenatore dell’Ajax, Aad de Mos ha confermato: "Recentemente un grande club mi ha chiamato per chiedermi di Ryan, è la Roma".



Petrachi ha bloccato anche Carlos Augusto, terzino brasiliano di 21 anni del Corinthians. Negli ultimi giorni del mercato di gennaio Cairo ha provato a prenderlo subito per il Torino, ma il giocatore ha mantenuto l’impegno con la Roma per la prossima stagione.