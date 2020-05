Gianluca Petrachi è ai margini della Roma. Il direttore sportivo giallorosso ha lasciato la capitale ed è tornato a Lecce il giorno dopo la vittoria contro il Cagliari il 29 febbraio e lì con la sua famiglia ha passato le prime fasi del lockdown. Per due mesi –riporta “La Repubblica” – è stato irreperibile per tutti, compresi i giocatori che hanno perso fiducia in lui. Risale la figura di Franco Baldini già concentrato sulla prossima finestra di mercato. Petrachi paga un mercato non eccellente, ma soprattutto alcune dichiarazioni fuori le righe che non sono piaciute al resto della dirigenza.