Gianluca Petrachi è stato sospeso dalla Roma e da oggi non gestirà più ufficialmente il mercato giallorosso. Una punizione dall’alto per i troppi atteggiamenti definiti sopra le righe da Pallotta e gran parte della dirigenza.in questi giorni aveva provato a convincere Petrachi ad abbassare i toni dopo lo scambio di sms al veleno con Pallotta, ma il direttore sportivo salentino non he voluto sapere e, con le sue accuse a vari livelli per le difficoltà di mercato, per le ingerenze di Baldini (che oggi è sempre più al centro delle trattative dei calciatori, vedi Smalling) e per l’accerchiamento mediatico nei suoi confronti.Possibile, anche e la Roma spera di poter trovare un accordo sensato per la risoluzione contrattuale. Fin qui Petrachi non ne ha voluto sapere sparando una cifra altissima per la buonuscita. Difficilmente la sospensione aiuterà a ristabilire la pace. E’ a un passo dall’addio definitivo quindi il quarto ds dell’era americanaMa il rapporto di Petrachi con la Roma era nato sin da subito male. Meno di un anno fa ilgli era costato una inchieste federale. Poi le, un rapporto teso condopo la discesa negli spogliatoio a Sassuolo mal digerito dai giocatori, tante gaffe e un mercato di certo non brillante seppur con tanti alibi visti i continui bisogni di plusvalenza del club.che è ormai irreversibile e nelle prossime ore dovrebbe arrivare l’ufficialità della sanzione. Al posto di Petrachi sarà promossocon la collaborazione da lontano di. Per Petrachi c’è già un timido interesse della Fiorentina.