Il primo rinforzo per la prossima stagione potrebbe essere Carlos Augusto. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il ds giallorosso ha già bloccato il giocatore brasiliano del Corinthians per giugno. Il terzino sinistro può ricoprire anche il ruolo di difensore centrale. In questa stagione ha già collezionato 22 presenze e ha realizzato un gol in campionato.