La Roma, se dovesse partire Dzeko, punterebbe tutto su Andrea Belotti. Come scrive il Corriere dello Sport, l'attaccante del Torino è la scelta numero 1 per il ruolo di centravanti e il possibile futuro in giallorosso di Gianluca Petrachi, in pole per il ruolo di direttore sportivo, può facilitare l'arrivo del Gallo.