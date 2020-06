Alla Fiorentina potrebbe arrivare Gianlica Petrachi come nuovo ds, perché Pradé potrebbe prendersi una pausa e il ds romanista (attualmente sospeso) di certo non resterà nella capitale. Nonostante il momento di riflessione, il mercato viola si mostra comunque frizzante, perché ci sono stati contatti con due nomi del calibro di Thiago Silva (per il quale c'è la concorrenza di Everton e Marsiglia) e Ibrahimovic.