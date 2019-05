Non solo Gasperini. Il nuovo ds Petrachi cercherà di strappare all'Atalanta pure il terzino Castagne, uno dei migliori nella magica annata dei bergamaschi che ora valutano quasi 20 milioni il belga. Una cifra che potrebbe essere ammortizzati con la formila del prestito con obbligo di riscatto come accaduto per Cristante.