Gianluca Petrachi, direttore sportivo della Roma, alle 16 è arrivato alla Procura Federale, insieme all'avvocato Conte e il segretario sportivo Longo, dove è stato ascoltato per un'ora in merito al caso Dzeko.



Il ds romanista è finito nell'obiettivo della Procura in quanto in conferenza stampa aveva dichiarato che la trattativa con l'Inter per il centravanti bosniaco era iniziata a maggio, quando Petrachi stesso era sotto contratto con il Torino. Inchiesta aperta e oggi un'ora di audizione.