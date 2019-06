Il nuovo direttore sportivo della Roma Gianluca Petrachi entra ufficialmente in azione. Presente a Milano per affrontare alcuni casi spinosi di mercato, dal futuro del difensore Luca Pellegrini (che piace alla Juventus) a quello dell'attaccante Gregoire Defrel, l'ex dirigente del Torino sta lavorando anche per regalare al tecnico Paulo Fonseca il sostituto del partente Manolas.



Il primo nome sulla lista di Petrachi è quello del centrale classe '91 del Betis Siviglia Marc Bartra, legato alla formazione andalusa fino a giugno 2023 e ha una valutazione che balla tra i 15 e i 20 milioni di euro. Petrachi si trova a Milano per incontrare l'agente dell'ex calciatore di Barcellona e Borussia Dortmund, con l'obiettivo di raggiungere l'accordo col giocatore.