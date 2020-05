Isolato e col futuro incerto. Questa la condizione di Gianluca Petrachi, secondo quanto riporta Il Messaggero. Il ds giallorosso deve proprio alla sospensione del campionato la sua precaria conferma a Trigoria. Tuttavia, anche la società capitolina, che tra l’altro non ha intenzione di pagarlo inutilmente fino al 2022 in caso di esonero, si trova in una posizione di stallo che pone tutti in attesa. Le riunioni di mercato previste nei giorni scorsi sono state annullate fino a ieri e ora che riprenderà la Serie A, si attenderanno novità anche su questo fronte. Scalpita alle spalle Morgan De Sanctis molto stimato dal Ceo Fienga e già con l'abilitazione da direttore sportivo.