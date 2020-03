Così Gianluca Petrachi, direttore sportivo della Roma, ha parlato a Sky Sport prima della sfida contro il Cagliari: “La Roma ha sempre giocato, non è stata toccata dal provvedimento. Avremmo avuto necessità di fermarci perché abbiamo giocato tanto, ma non siamo qui a fare polemica. Fermare il campionato sarebbe stata la cosa più corretta. Qualsiasi cosa si fa poi si tende a sbagliare, è un evento grave e anomalo, giusto decidano gli organi competenti. Sono mesi che si parla delle cose extra-campo, ma siamo rimasti distaccati e siamo concentrati tappa dopo tappa per riprenderci, abbiamo fatto due gare importanti e vogliamo continuare, la squadra è concentrata a fare bene. Il cambio sembrava imminente, poi si è protratto, non è stato semplice in sede di mercato anche se poi ho fatto il mio lavoro e non posso dire nulla. Io e Fonseca dobbiamo essere bravi a parlare solo di calcio, di campo. La società è stata sempre presente, tutto è sempre andato per il verso giusto. Quando e se ci sarà il cambio di proprietà conosceremo i progetti futuri e tutto. Noi lavoriamo sul campo per fare il meglio possibile. La squadra fino a prima della sosta esprimeva un grande calcio da collettivo e stava lasciando un’impronta sul campionato, poi qualcosa è cambiato, non abbiamo avuto un approccio importante e ci ha penalizzato. Poi è subentrata un po’ di paura, ora ci stiamo ritrovando e vogliamo continuare. Con intensità, possiamo dare fastidio a chiunque. Negli ultimi 15 giorni si sta rivedendo la Roma di inizio campionato”.