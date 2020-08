Durante gli incontri andati in scena a gennaio e febbraio all'Eur c'è stato una sorta di colpo di fulmine tra il gruppo Friedkin e Gianluca Petrachi. Il dirigente salentino - infatti - che ha lasciato il club giallorosso più di un mese fa dopo essere stato licenziato - potrebbe essere presto reintegrato per svolgere il ruolo di direttore sportivo durante la prossima sessione di mercato. Restano però tante problematiche a un eventuale ritorno. In primis il rapporto incrinato con Paulo Fonseca e gran parte dei senatori dello spogliatoio.