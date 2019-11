l mercato estivo è più che lontano, ma gli scout della Roma sono già al lavoro per il futuro. L’ultimo nome finito sul taccuino di Petrachi è quello di Dani Olmo, trequartista classe 2000 cresciuto nelle giovanili del Barcellona ora in forza alla Dinamo Zagabria, scrive “Il Tempo”. Il catalano ha già totalizzato sei gol e sei assist in stagione, finendo sui radar di mezza Europa, ma i croati chiedono 40 milioni. La Roma lo segue con attenzione dopo averlo visto nel girone dell’Atalanta sfidare la squadra di Gasperini, lo Shakhtar Donetsk e il Manchester City di Guardiola.