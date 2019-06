Come riportato dal quotidiano francese L’Equipe, William Saliba, giovane difensore centrale del Saint-Etienne, avrebbe raggiunto un accordo con l’Arsenal, ma manca ancora l’intesa tra le due società. Tuttavia, il destino del classe 2001 transalpino è ancora tutto da decidere. Il costo del suo cartellino si aggira intorno ai 25-30 milioni di euro, su di lui è forte l’interesse del Tottenham, che segue il giocatore ormai da mesi e sarebbe pronto a soddisfare le richieste del club francese nonostante la preferenza del ragazzo vada per i gunners. Il suo profilo sarebbe di gradimento anche per la Roma, che, come riporta il quotidiano romano Il Tempo, avrebbe riscontrato difficoltà nella trattativa dopo l’incontro tra Massara e il procuratore, in attesa di una chiamata da Petrachi.