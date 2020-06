In società, infatti, sanno che è impossibile ricucire lo strappo e per questo si sta cercando una soluzione per per risolvere la questione Petrachi. Il ds è ormai lontanissimo dalla Roma. Le divergenze nate tra il direttore sportivo giallorosso e il presidente James Pallotta hanno portato a una sospensione del dirigente. Come scrive Il Tempo, a Trigoria si sta lavorando per risolvere la questione. Petrachi non vorrebbe dimettersi, quindi una soluzione potrebbe essere proporgli un accordo economico.