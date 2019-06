Gianluca Petrachi nelle prossime ore si libererà dal Torino e potrà diventare ufficialmente il nuovo direttore sportivo della Roma. Una mano gliel’ha data… Freddi Greco: il giovane centrocampista della Primavera di Alberto De Rossi – riporta “Il Messaggero” – è il giocatore che verrà ceduto al presidente Cairo come una sorta di indennizzo per il dirigente. In queste ore Petrachi si trova nel suo Salento ma tranne qualche ora ad una festa di amici non perde d’occhio il suo telefono: da settimane ha iniziato a pensare a come costruire la sua nuova Roma. Ora aspetta solo l’ufficialità.