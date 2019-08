Nelle ultime ore a Trigoria hanno riattivato i rapporti per Rugani, bloccato Kalinic e ricontattato Taison, esterno offensivo brasiliano che Fonseca conosce molto bene. Come riporta il Messaggero Per il difensore va trovata un’intesa tra Roma e Juventus, che prevede l’inserimento anche del cartellino di Riccardi (e Celar). U Tra oggi e domani le parti dovrebbero nuovamente sentirsi e chiudere la trattativa. Se la trattativa dovesse saltare, nella margherita di Petrachi, resterebbe il solo Lovren. Di pari passo all’accelerazione sul difensore, s’è riaperto un piccolo spiraglio per Taison. Trattativa difficile: Petrachi non vuole andare oltre i 15. In partenza anche Schick: il Lipsia preme. Per sostituirlo, la Roma ha bloccato Kalinic.