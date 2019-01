Monchi lavora per la Roma del futuro: il nome nuovo è quello di Ismaila Sarr, esterno ventenne del Rennes. Come riportato da Metro.uk, il club giallorosso sarebbe interessato al giocatore della nazionale senegalese autore di sei gol e quattro assist in ventitré partite giocate in questa stagione. Gioca sulla destra, ma si può adattare anche sulla sinistra e come trequartista: un vero jolly offensivo che ha attirato l’attenzione anche di Arsenal e Inter.