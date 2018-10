Ci risiamo. Dopo l'acquisto di Justin Kluivert e la trattativa per Hakim Ziyech, Ajax e Roma potrebbero nuovamente sedersi attorno al tavole delle trattative nei prossimi mesi. Secondo Voetbal International, infatti, la dirigenza giallorossa avrebbe manifestato un interesse molto concreto per Donny van de Beek. Non sempre utilizzato da titolare in questa stagione, il centrocampista 21enne potrebbe decidere di cambiare aria nei prossimi mesi e ha attratto l'interesse di diverse big inglesi, come Chelsea, Liverpool e Manchester United.