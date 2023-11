Centrocampista offensivo, maglia numero 10 sulle spalle già da un po' e una tecnica di base da far invidia a molti. Ecco anche perché la Roma gli ha messo gli occhi addosso, perché Alvaro Montoro è sicuramente uno dei giovani più promettenti del calcio argentino e, più in generale, anche sudamericano. Gioca con la seconda squadra del Velez Sarsfield, oltre a far parte della nazionale under 17 dell'Argentina. Ha nel dribbling e nell'assist le sue doti migliori, fa quasi tutto con il piede destro, ma deve mettere su ancora qualche chilo, irrobustirsi, per reggere meglio botta sui contrasti. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.