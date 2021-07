Prima missione: vendere gli esuberi. Tiago Pinto si trova in queste ore a Milano. Sullo sfondo c'è la chiusura dell'affare Xhaka ma soprattutto la cessione di Pau Lopez e Cengiz Under. Sul portiere c'è ancora da discutere la formula relativa al diritto di riscatto che la Roma vorrebbe tramutare in obbligo dopo un certo numero di presenze. Strada meno complicata per Under. Secondo i media turchi l'affare è vicino a concludersi per poco meno di 12 milioni con visite mediche dell'attaccante la prossima settimana.