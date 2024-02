Roma, Pinto ai saluti: ultimo giorno a Trigoria, l'affetto dei tifosi

Come annunciato all'inizio del mese di gennaio, si chiude con la fine del mercato il rapporto di lavoro tra la Roma e il suo General Manager, il portoghese Tiago Pinto. Il dirigente, pur con la certezza di lasciare, ha lavorato fino in fondo rispettando i patti con la società dei Friedkin, portando come ultimi colpi Huijsen, Angelino e Baldanzi nella rosa del nuovo tecnico Daniele De Rossi.



ULTIMO GIORNO E SALUTI - Oggi, come riporta laroma24.it, Pinto ha lasciato il centro sportivo "Fulvio Bernardini" di Trigoria, salutando tra l'altro i dipendenti lì presenti e i tifosi all'esterno del centro sportivo che lo hanno ringraziato ("Grazie per il lavoro Tiago", la frase che si è sentita più distintamente da parte dei presenti).



TOP 5 DEI COLPI DI PINTO ALLA ROMA



FLOP 5 DEI COLPI DI PINTO ALLA ROMA