A pochi minuti dall’inizio della sfida con la Juventus, ai microfoni di Dazn ha parlato Tiago Pinto.



“L’anno scorso si diceva che la Roma non sapesse vincere i big match ma in realtà abbiamo perso più punti con le piccole. La realtà è che in Serie A tutti i match sono difficili, non solo quelli con la Juve. Oggi giochiamo contro una squadra e un club forte e dobbiamo dare una risposta giusta, facendoci trovare pronti. Juve-Roma è una grande partita lo sappiamo, ma dobbiamo affrontare tutte le squadre come fossero i bianconeri”.



PROGETTO – “I tifosi vogliono tutto e subito, ci vuole pazienza. Quando abbiamo preso Mou sapevamo chi prendevamo. Lui è un allenatore ambizioso, è il leader del nostro progetto. La Roma deve migliorare ogni giorno e, se arriva la possibilità di vincere, ci dovremo far trovare pronti. Non dobbiamo avere paura di dire che siamo ancora lontani dalle squadre che si sono giocate lo scudetto negli ultimi 5/6 anni. Non serve pensare a quello che succederà a maggio. Pensiamo giorno dopo giorno, miglioriamo con la carica che ci dà Mourinho. La strada è lunga ed è presto per parlarne.



BELOTTI – Pinto glissa su Belotti. “Oggi siamo concentrati sulla partita, Belotti non c’è e noi dobbiamo solo pensare a lottare e vincere questa partita. Sul mercato abbiamo dimostrato di saper dare risposte quando servivano giocatori. Poi negli ultimi giorni vedremo…”.