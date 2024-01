Roma, Pinto e a capo: il ds saluterà a fine stagione. Modesto e Massara in pole

Un ultimo mercato, poi quasi sicuramente sarà addio. Filtra ormai sempre con più insistenza che Tiago Pinto sia prossimo a salutare la Roma a pochi mesi dalla scadenza di un contratto che i Friedkin hanno deciso di non rinnovare. Finirà quindi, salvo colpi di scena, agli inizi di febbraio l'avventura del gm portoghese nella Capitale. La CEO Souloukou si sta occupando in prima persona di visionare e analizzare i possibili candidati per cercare il miglior profilo, individuato inizialmente in Modesto. Inoltre nella lista c'è anche Massara secondo il Corriere dello sport.