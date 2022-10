Il general manager della Roma, Tiago Pinto, si è presentato ai microfoni di Dazn prima del big match contro l'Inter: "Abbiamo avuto una pausa di due settimane, è sempre difficile capire se è un buon momento o no. Noi siamo motivati, oggi inizia il periodo di 12 partite in 44 giorni. Penso non ci sia stadio migliore per fare una partita così, con un bell’ambiente, un grande stadio".



ASPETTATIVE - "Noi che facciamo sport abbiamo sempre l’aspettativa di vincere tutte le partite. Il calcio non è solo aggiungere dei pesi e aggiungere dei calciatori, il mercato influisce il 30% sul successo sportivo, dopo bisogna fare un lavoro quotidiano per diventare la squadra piu forte. Noi penso che ci siamo e oggi è un’opportunità per dimostrare il nostro valore".



SCONTRI DIRETTI - "Tutte le partite valgono tre punti, ma giocare con l’Inter è diverso. Quando sono arrivato si diceva che non vincevamo con l’Atalanta e io sono convinto che alla fine della stagione riusciremo a vincere partite importanti. Per me però vincere con Inter o Udinese ha lo stesso valore”.